Il Milan pronto a dire addio a Pulisic: un colpo di mercato che lascia senza parole?

Un clamoroso scambio con una big inglese potrebbe ribaltare le strategie del Milan: i dettagli di una trattativa che farebbe discutere molto.

Negli ultimi mesi, il Milan ha sondato diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo, un settore che, pur avendo visto buone prestazioni, ha mostrato alcune lacune, in particolare in fase realizzativa. Durante la finestra di calciomercato invernale, il club rossonero ha accolto Santiago Gimenez, giovane attaccante che ha già dimostrato il suo valore, ma la necessità di un centravanti di spessore potrebbe spingere il Milan a fare un ulteriore passo in avanti per la prossima stagione. Non è escluso che il club voglia assicurarsi un altro nome di rilievo, considerando anche la sfida di dover affrontare più competizioni e ambire a traguardi ambiziosi. Più grande è l’obiettivo e più grande è presumibilmente il budget da pagare: è possibile quindi che ci siano una o più cessioni eccellenti.

Il Liverpool alla ricerca di un sostituto di Salah

Le indiscrezioni di Anfield Watch hanno messo in luce un possibile interesse del Liverpool per Christian Pulisic, l’ala del Milan, con l’intento di sostituire Mohamed Salah. Il contratto del talento egiziano con i Reds è in scadenza e le probabilità che lasci Anfield al termine della stagione aumentano di giorno in giorno.

Uno scambio clamoroso tra Milan e Liverpool

Il Milan non intende privarsi dell’americano ma in questo momento storico il club non ha la forza di ritenere nessun giocatore incedibile a priori. In un’ipotetica trattativa i rossoneri potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Darwin Nunez, attaccante che il Milan sogna da tempo. La proposta sarebbe quella di uno scambio tra il giovane uruguaiano e l’ala rossonera, una mossa che potrebbe soddisfare entrambe le parti. Nonostante sia ancora presto per parlare di un affare definitivo, le trattative potrebbero prendere piede nelle prossime settimane, facendo di questa un’operazione da seguire con attenzione.

