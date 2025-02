Milan: 100 milioni in arrivo, ma sarà sufficiente per evitare un’addio doloroso?

La proprietà rossonera a gennaio ha dimostrato di voler potenziare la squadra ma non è certo finito qui.

Il Milan deve iniziare a correre forte se vuole raggiungere i propri obiettivi e guardare al futuro con serenità e ottimismo. La qualificazione alla Champions League rimane il traguardo cruciale per il Diavolo, che deve riprendersi dopo un inizio di stagione altalenante: senza qualificazione alla prossima edizione della Champions potrebbero cambiare tantissime cose. La competizione europea rappresenta la chiave di volta per mantenere competitivo il club, tanto sul piano economico quanto su quello sportivo.

L’Italia perde il posto in Champions

Oltre alla delusione legata al ko contro il Feyenoord, il Milan si trova a fare i conti con un altro grave problema: la retrocessione al terzo posto nel ranking europeo dell’Italia, scavalcata dalla Spagna. Se la situazione dovesse restare invariata, la Serie A non avrebbe più le cinque squadre in Champions League, con gravi ripercussioni per il Milan e le altre formazioni italiane. Il rischio di non qualificarsi per la prossima edizione del torneo potrebbe compromettere il futuro finanziario del club, costringendo la dirigenza a pensare a soluzioni alternative per sostenere il progetto.

La speranza per il futuro

Nel bel mezzo di queste difficoltà, però, il Milan può contare su un’importante fonte di liquidità derivante dai prestiti; è quanto fa notare Milan Live. Con il riscatto di Charles De Ketelaere da parte dell’Atalanta per 22 milioni di euro, e l’eventuale cessione di Pierre Kalulu alla Juventus per 14 milioni, le casse del club potrebbero ricevere nuova linfa. Inoltre, la cessione di Yacine Adli e Tommaso Pobega a Fiorentina e Bologna porterebbe un ulteriore guadagno di 20 milioni. L’incasso totale da questi prestiti potrebbe superare i 100 milioni di euro, cifra che sarebbe fondamentale per sostenere le operazioni future. Questo fa sì che non ci sia la necessità di cedere i big, sempre che venga centrata la qualificazione alla prossima Champions.

Leggi l’articolo completo Milan: 100 milioni in arrivo, ma sarà sufficiente per evitare un’addio doloroso?, su Notizie Milan.