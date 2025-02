Il dato incredibile che testimonia il pessimo momento del Milan; c’è però una speranza

Il Milan sta vivendo un momento complicato, con un dato che lascia senza parole. Ma si presume che una mossa sorprendente possa cambiare le sorti della stagione.

La stagione del Milan non ha riservato i risultati che i tifosi speravano. Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha condiviso la sua riflessione sul momento della squadra in un video sul suo canale YouTube. Secondo Pellegatti, il Milan ha faticato terribilmente a trovare continuità in tutte le competizioni ed un dato relativo al solo campionato testimonia questa difficoltà.

L’inquietudine e la ricerca di soluzioni

Stasera contro l’Hellas Verona ci saranno alcune modifiche nella rosa, in particolare per l’attacco. Il mister Conceicao ha deciso di sperimentare nuovi schemi, rivoluzionando completamente la linea offensiva. Con Chukwueze, Gimenez e Sottil in campo, la speranza è quella di dare nuova energia alla squadra, sfruttando anche il potenziale di quei giocatori che, fino ad ora, hanno avuto poco spazio. La panchina di Pulisic e Leao, due delle pedine principali, potrebbe favorire un po’ di riposo e dare la possibilità ad altri calciatori di emergere e fare la differenza.

Il dato che crea scalpore e la risorsa inattesa

Stasera i rossoneri cercheranno la seconda vittoria consecutiva in campionato: l’ultima volta che i rossoneri sono riusciti a vincere due partite di fila risale addirittura a settembre, fa notare il giornalista. Successivamente Pellegatti si è focalizzato su Warren Bondo: secondo lui, il giovane francese potrebbe diventare un elemento chiave nelle rotazioni. Dopo settimane di attesa, Bondo è pronto a sedere in panchina e, chissà, a diventare protagonista, a partire dalla sfida contro il Torino. La speranza è che, con il suo ingresso, la squadra possa trovare nuova solidità e freschezza, riducendo i problemi difensivi e contribuendo a una nuova fase di crescita. Pellegatti si dice convinto che Bondo possa essere parte integrante del futuro rossonero, un punto di riferimento per una squadra che deve reagire e risollevarsi da un periodo negativo.

Leggi l’articolo completo Il dato incredibile che testimonia il pessimo momento del Milan; c’è però una speranza, su Notizie Milan.