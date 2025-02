Milan: c’è già un nuovo colpo per la prossima stagione

Il Milan è pronto a un investimento importante per la prossima stagione, ma l’identità del possibile nuovo acquisto potrebbe sorprendervi.

I rossoneri non sono soddisfatti dei risultati ottenuti finora e sono determinati a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nonostante qualche buon momento, il Milan ha vissuto un campionato altalenante che potrebbe compromettere la qualificazione alla Champions League, obiettivo imprescindibile per una società di questa importanza. Per evitare di vanificare la stagione, la dirigenza, con la supervisione di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, ha deciso di operare sul mercato per migliorare l’organico a disposizione dell’allenatore: non è scontato che si tratti di Sergio Conceiçao.

Il centrocampista che fa gola al Milan

Tra i principali obiettivi del mercato rossonero, secondo Milan Live, c’è Johnny Cardoso, giovane centrocampista statunitense che potrebbe arrivare a Milanello già durante l’estate. Il mediano, cercato anche lo scorso anno prima dell’acquisto di Fofana, rappresenta una soluzione di qualità per aggiungere profondità al centrocampo. La sua esperienza con la nazionale USA e la sua versatilità lo rendono un profilo interessante per il club milanista, che cerca alternative di livello internazionale accanto a Fofana e Reijnders.

Milan pronto a chiudere per Cardoso: la strategia

Il valore del giocatore è stimato intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che il club rossonero è disposto a investire. Zlatan Ibrahimovic è già al lavoro per anticipare la concorrenza, in particolare quella delle squadre di Premier League, e avviare i contatti con il Betis. I soldi per l’acquisto potrebbero arrivare dal riscatto di Bennacer da parte del Marsiglia, con il Milan pronto a reinvestire parte di quei fondi per aggiungere il giovane mediano al proprio progetto. Per il momento però si tratta di indiscrezioni: c’è da finire in crescendo questa stagione ed i risultati influiranno anche sul budget a disposizione per la prossima campagna acquisti.

Leggi l’articolo completo Milan: c’è già un nuovo colpo per la prossima stagione, su Notizie Milan.