Milan-Verona, formazioni ufficiali: Conceicao spiazza tutti e lascia fuori due big, ecco le scelte

Dopo la delusione di Rotterdam, il Milan è pronto a reagire davanti al proprio pubblico, affrontando il Verona in una sfida cruciale per la sua stagione. La squadra deve riscattarsi per non permettere alle dirette concorrenti di allungare troppo in classifica. Per l’occasione, mister Conceicao apporta diversi cambiamenti alla formazione, con un Milan che si presenta in una versione inedita, alla ricerca di nuove soluzioni tattiche e motivazioni. La partita rappresenta un banco di prova importante per il riscatto, e i rossoneri non possono permettersi di fallire se vogliono restare competitivi. Conceicao spiazza tutti con scelte forti. Di seguito le scelte dei due mister.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders, Sottil; João Félix, Giménez,. A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Álex Jiménez, Pavlović, Bondo, Terracciano, Chukwueze, R. Leão, Pulisic, Abraham, Camarda. Allenatore: Conceição.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradarić; Suslov, Kastanos; Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Okou, Oyegoke, Bernède, Cissè, Lazović, Ajayi, Lambourde, Livramento, Mosquera. Allenatore: Zanetti

L’importanza della partita

Vincere questa sera sarebbe fondamentale per il Milan, non solo per il morale, ma anche per la classifica. Gli incroci tra Lazio e Juventus potrebbero aprire delle ottime possibilità per i rossoneri. Con una vittoria, infatti, il Milan avrebbe l’opportunità di accorciare sulla corsa al quarto posto, avvicinandosi a una posizione che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Ogni punto è cruciale, e approfittare di risultati favorevoli delle concorrenti potrebbe essere decisivo in questo momento della stagione. La squadra di Pioli dovrà dimostrare determinazione e concentrazione per sfruttare al meglio questa occasione.

