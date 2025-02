Milan-Verona, Ibra: “Ogni partita una finale”, poi la posizione sul “caso” Theo e i magnifici quattro. Parole forti e chiare sul futuro.

Prima della gara contro il Verona, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo al momento attuale del Milan. Lo svedese ha parlato della situazione della squadra, dopo i recenti risultati altalenanti. Si è poi soffermato sui rinnovi contrattuali di Theo Hernandez e Mike Maignan, svelando nuovi e importanti retroscena in merito al loro futuro. Ibrahimovic ha anche commentato le scelte tattiche di Sérgio Conceição, in particolare riguardo ai “fantastici quattro”, con parole molto chiari e puntuali.

Sul momento del Milan e le scelte di formazione

Ai microfoni di Sky Ibra non si è nascosto e ha detto senza mezzi termini che “ogni partita è come una finale, tutte le partite contano. Oggi dobbiamo pensare solo alla gara di oggi, a martedì manca ancora qualche giorno. Oggi è importantissima”. In merito alle scelte del mister che stasera ha “separato” i magnifici quattro, ha affermato: “Le scelte le fa l’allenatore, noi non entriamo in certe scelte. Abbiamo tante partite, giochiamo ogni tre giorni, serve equilibrio in campo e gambe fresche per giocare. Poi le scelte le prende l’allenatore”.

Sui casi rinnovo di Theo e Maignan

Ibra ammette che qualche offerta a gennaio per i big rossoneri ma il Milan ha saputo rispondere al meglio. Ai microfoni di DAZN lo svedese ha dichiarato: “Sono arrivate tante offerte per i nostri giocatori, ma sono ancora al Milan”. In queste ore si è molto dibattuto sul possibile addio di Theo, in merito Ibra ha affermato: “Stiamo parlando con loro – con riferimento anche a Maignan – e tutti e due sono importanti per noi e tutti e due sono contenti di essere al Milan. Stiamo parlando”.

