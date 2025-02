Pagelle Milan-Verona, Leao e Gimenez “salvano” Conceicao: i cambi svoltano la partita. Ecco le pagelle dei rossoneri.

Il Milan conquista una vittoria fondamentale contro il Verona, in una partita che nel primo tempo non aveva offerto grandi emozioni. La svolta arriva nella seconda frazione, grazie anche ai cambi di Conceição che riescono a scuotere la squadra. È una splendida giocata di Leao a servire Gimenez, che non sbaglia e regala il gol vittoria ai rossoneri. Nonostante una partita piuttosto soffereta, il Milan riesce a portare a casa i tre punti, fondamentale per la corsa al quarto posto. Alla fine, la gioia per la vittoria cancella le difficoltà, ma la strada è ancora lunga.

Le pagelle dei rossoneri contro il Verona

Maignan, piccola incertezza iniziale ma poi non è mai chiamato in causa. VOTO: 6. Walker gioca la sua partita dando sicurezza al reparto, nessuna sbavatura e tanta qualità, sufficiente abbondante, VOTO 6,5. Thiaw attento e determinato, roccioso e capace di portare a casa quasi tutti i duelli, anche per lui piena sufficienza, VOTO: 6,5. Gabbia insieme con Thiaw tiene bene, sicuro e propositivo, sbaglia davvero poco, VOTO: 6,5. Theo Hernández autore di una prestazione solida, le voci di mercato non lo distraggono e offre ottima spinta in fascia e sicurezza in difesa, VOTO:6,5. Musah gioca una partita onesta, nel finale del primo tempo anche la grande occasione per il gol, nel complesso prestazione così e così, VOTO: 5,5. Fofana impreciso, sbaglia diversi appoggi e spesso sbaglia la misura, partita di sostanza ma poca qualità, VOTO: 5,5. Reijnders offre una prestazione importante e di qualità, si destreggia bene e crea, sicuramente in crescita, VOTO: 6,5. Sottil al debutto a San Siro non sfigura, tanto impegno e poco più ma ha bisogno di tempo, VOTO: 6. João Félix che abbia il tocco lo nota immediatamente, qualità e palleggio, senza dubbio tra i più ispirati, VOTO: 6,5. Gimenez regala la vittoria al Milan con la seconda rete in tre quattro partite, da attaccante vero, VOTO 7.

La panchina “salva” Conceicao dai fischi del primo tempo

Nella ripresa la svolta, e il Milan sbroglia una partita che nel primo tempo aveva scatenato i fischi dei tifoso presenti a San Siro. Leao è il protagonista assoluta della giocata che porta El Bebote al gol del vantaggio, la sua ispirazione è stata determinante, VOTO: 7. Jimenez e Pulisic non sfigurano e le loro prestazioni gli valgono la sufficienza. Lo stesso dicasi di Terracciano. Senza voto invece Abraham.

Leggi l’articolo completo Pagelle Milan-Verona, Leao e Gimenez “salvano” Conceicao: i cambi svoltano la partita, su Notizie Milan.