Milan-Verona, Conceicao esalta Gimenez e Leao, mentre El Bebote lancia la sfida per martedì: “Siamo il Milan”. Le parole a fine gara.

Il Milan ottiene i tre punti, ed è decisamente l’unica cosa che contava. Nonostante la sofferenza, sottolineata dai fischi di San Siro al termine del primo tempo, la squadra riesce a reagire. A risolvere la partita ci pensa Gimenez, che segna dopo una splendida giocata di Leao. Ora la testa del Milan è già rivolta alla prossima sfida, martedì contro il Feyenoord a San Siro. La vittoria contro il Verona è il miglior modo per arrivare carichi e con fiducia alla partita di Champions League. Di seguito le parole di Conceicao e Gimenez al termine della partita.

El Bebote ancora in gol: secondo gol in maglia rossonera

Al termine della partita Santiago Gimenez, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: “Sono molto contento, è quello che sognavo. I miei compagni mi hanno aiutato a segnare, la cosa più importante era la vittoria”. In merito all’ottimo dialogo visto con Joao Félix: “Ci intendiamo bene in campo. Io gli ho già fatto un assist, ora tocca a lui”. Poi il guanto di sfida lanciato contro la sua ex martedì in Champions: “Sarà difficile. Vogliamo passare il turno, siamo il Milan e siamo pronti per dare il meglio di noi”.

Conceicao esalta Gimenez e chiarisce su Leao

Sergio Conceicao, al termine della gara ai microfoni di Sky, ha affermato: “La vittoria di stasera è importante. Abbiamo dominato, loro sono venuti qui per difendere. Se fai gol all’inizio si apre la partita e cambia tutto”. Sulla prestazione di Gimenez: “Mi aspettavo questo impatto. I palloni arrivano in area con questa squadra, devi essere pronto a fare gol. Per uno straniero non è facile arrivare e giocare in Italia, dobbiamo essere anche noi bravi ad aiutarlo”. Su Leao subentrato e decisivo sul gol vittoria: “Lui sarà sempre il riferimento di questa squadra. E’ entrato e ha fatto assist. Oggi è entrato e ha fatto la differenza. E’ quello che gli chiediamo, entrare in campo e risolvere le partite. Siamo il Milan, non può esserci un solo giocatore che fa la differenza”. Il mister non terrà la conferenza stampa per via del lutto che ha colpito Pinto da Costa, ex presidente del Porto a cui Conceicao era molto legato. Per lui parlerà Ibrahimovic.

Leggi l’articolo completo Milan-Verona, Conceicao esalta Gimenez e Leao, mentre El Bebote lancia la sfida per martedì: “Siamo il Milan”, su Notizie Milan.