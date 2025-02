Scambio a sorpresa per il talento della Serie A: contropartita già “scelta” per il grande colpo di giugno

Scambio a sorpresa per il talento della Serie A. Il Milan avrebbe già scelto l’eventuale contropartita per chiudere il grande colpo.

Nel contesto dell’imminente calciomercato estivo, il Milan ha dimostrato un’attenzione particolare verso il miglioramento della propria rosa, identificando in uno dei talenti più importanti della nostra Serie A il profilo, soprattutto dopo le ultime voci riguardanti il futuro di Reijnders che in estate potrebbe clamorosamente lontano dal Milan. L’acquisto di Santiago Gimenez a gennaio per un investimento complessivo di 35 milioni, inclusi bonus, ha segnato una svolta nella strategia di mercato dei rossoneri, sollevando l’asticella delle loro ambizioni. Questa mossa si inscrive in un contesto più ampio che prevede rinforzi significativi in vari settori della squadra, con Ricci che rappresenta la prossima pietra miliare in questa strategia di potenziamento.

La strategia del Milan per il talento della Serie A

Il Torino ha da sempre mantenuto una politica di valutazioni elevate per i propri pezzi pregiati, come dimostrato dalla cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli l’estate scorsa per quasi 40 milioni. La stima economica riguardante Ricci non si discosta da queste cifre, specialmente in considerazione del suo recente rinnovo contrattuale, percepito come una manovra volta a valorizzare il giocatore in vista di una sua cessione. Nonostante la consapevolezza di dover affrontare una trattativa onerosa, il Milan è deciso a investire su Ricci, lavorando ad una formula che possa soddisfare le richieste del Torino senza gravare eccessivamente sulle proprie finanze.

Un possibile scambio per abbattere i costi

La soluzione ipotizzata dai rossoneri include l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare, oltre a un conguaglio economico. Al centro di questo possibile scambio c’è Filippo Terracciano, giovane emergente del Milan che nonostante il buon impiego in questa stagione non ha pienamente convinto la dirigenza. La sua polivalenza tattica, sfruttata sia come centrocampista centrale che come esterno, ha però catturato l’interesse di Ivan Vanoli, tecnico del Torino, che lo valuta adatto al proprio schema di gioco. Acquistato a gennaio 2024 per circa 5 milioni, Terracciano potrebbe rappresentare la chiave per rendere l’affare Ricci più accessibile per il Milan.

