Il giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida ha realizzato un ritratto dell’allenatore portoghese accostato ai rossoneri.

Roberto Maida a MilanNews ha parlato di Paulo Fonseca, allenatore che figura tra i possibili successori di Pioli anche se sembra più vicino ad andare al Marsiglia. “Paulo Fonseca è prima di tutto un uomo di buon senso e credo che, qualora il Milan lo scegliesse, abbia la possibilità di far bene, purché appoggiato dalla società. A Roma si è trovato ad affrontare una serie di problemi gestionali da solo, non avendo in quel momento una proprietà forte alle spalle. Pallotta stava vendendo, il direttore se n’era andato ed è rimasto solo, ottenendo tuttavia dei risultati importanti come una semifinale di Europa League”.

Il suo calcio

“Allenatore molto preparato, che gioca un calcio propositivo e se potrà esprimere liberamente il suo calcio farà divertire i tifosi. Credo che se verrà difeso senza se e senza ma dalla dirigenza avrà la possibilità di fare molto bene, se viene lasciato alla mercé della personalità dei calciatori allora deve migliorare come successo a Roma col caso Dzeko”.

Perplessità

“Anche Pioli fu accolto con delle perplessità perché non aveva vinto nulla prima. Ma la realtà è che prima di tutto sono le società a fare gli scudetti. Un allenatore può essere bravo quanto vuoi ma dev’essere supportato. Poi, certo, ci sono anche livelli più alti come Klopp e Ancelotti ma ricordo che alla guida del Lille, in questa stagione, Fonseca ha sfiorato l’accesso alle semifinali”.

Tra Conceicao e Fonseca

“Se potessi scegliere non avrei dubbi: prendo Fonseca. Perché amo gli allenatori che portano delle idee di calcio. Certo, i risultati sono sovrani e Conceição ha dimostrato di vincere col Porto, ma è un allenatore vecchio stampo, molto duro, che punta su una grande disciplina e determinazione ma dal punto di vista tecnico-tattico non lo considero un innovatore. Così come non avrei preso Lopetegui. Fonseca segue invece una precisa linea di pensiero. Certamente mi sorprende che il Milan cerchi questa categoria di allenatori, dietro evidentemente c’è un ragionamento che non conosciamo”.

