L’ex estremo difensore Marco Ballotta si è soffermato sull’allenatore portoghese che potrebbe essere il successo di Pioli.

Marco Ballotta a Sportitalia ha parlato di Sergio Conceicao ma non solo. “Ha dimostrato di saperne: è rimasto tanto al Porto ed ora può essere arrivato il momento per lui di cambiare aria e misurarsi in un campionato come quello italiano, che conosce bene. Conceicao può essere l’allenatore giusto per questo Milan”. Il lusitano è sotto contratto col Porto fino al 2028 ma potrebbe svincolarsi per una presunta differenza di vedute col nuovo presidente André Villas-Boas; se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Sergio Conceicao

Sul portoghese

“La personalità ce l’ha e ce l’aveva anche da giocatore. Poi da lì a dire che uno possa diventare allenatore è difficile. In quella mia Lazio c’erano lui, Simone Inzaghi, Nesta, Simeone, Mihajlovic, Mancini: tutti divenuti poi grandi tecnici. A livello umano c’era tanto, infatti poi abbiamo anche vinto tanto. Sergio comunque ha la personalità giusta per una piazza delicata, perché al Milan ci si aspetta sempre tanto, guardate Pioli”.

L’attuale tecnico rossonero

“E’ stato criticato sì, ma se arrivasse secondo allora non avrebbe fatto una brutta annata, pur se è uscito presto dalla Champions. Ci sono state sempre molte polemiche nei suoi confronti, ma penso che non sia mai colpa di una persona sola. Ha vinto il campionato facendo un miracolo, poi è arrivato in semifinale di Champions. E’ giunto il momento di cambiare, comunque”.

