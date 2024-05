Il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore è tornato sulla questione nuovo allenatore del club rossonero.

Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio solleva dubbi sul fatto che Conceicao possa liberarsi dal Porto. “E’ impossibile che resti Pioli? Nulla è impossibile. In questo momento è l’unico allenatore del calcio attuale con un contratto col Milan, quindi al momento l’allenatore è lui. E’ evidente che Pioli è ai titoli di coda, e questo lo fa capire in tutte le salse lui ed il modo in cui il Milan lo ha un po’ dimenticato, abbandonato, dopo il derby dello Scudetto dell’Inter”.

Sergio Conceicao

I piani della dirigenza

“Altro discorso è capire cosa ha in mente il Milan. Io continuo a dire, ma non solo io, che non lo sa, non lo sappiamo nessuno, non lo sappiamo. Do per scontato che il Milan lo sappia, così come i vari Furlani, Moncada ed Ibrahimovic. Non sono tenuti a informare ‘urbi et orbi’ la loro decisione, anche perché ci sono ancora tre partite e un contratto che non scade il 30 giugno. Quindi va prima esonerato, formalmente, Pioli dovrebbe essere prima esonerato e poi dovrebbe annunciare il suo successore. Non può certo esonerarlo prima dell’ultima giornata ecco (ride n.d.r.). Quindi questo enigma ce lo porteremo dietro fino al 26 maggio”.

La questione Conceicao

“Devo dire che per esempio molti giornali andavano su Conceiçao. Ho visto foto sue che stava amabilmente parlando col nuovo presidente del Porto Villas-Boas. I due sembravano essere ai ferri corti ma questo così non sembra. Nell’assenza di voci, di posizioni ufficiali del Milan, ognuno vada un po’ per i fatti propri e magari sulle 100 voci messe in giro c’è quella giusta”.

L’articolo Pastore: “Il nuovo allenatore sarà noto dopo il 26 maggio, Conceicao e Villas-Boas non sembravano ai ferri corti” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG