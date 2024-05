Il giornalista Carlo Pellegatti non ritiene che Conceicao possa essere il prossimo allenatore dei rossoneri.

Carlo Pellegatti su Tv Play ha parlato del Milan che affronterà il Cagliari e del futuro del club rossonero. “Oggi tante squadre mettono sulla maglia il nome della propria madre e non il cognome. Leao che non partirà dall’inizio, metterà la 10 e poi la scritta Conceicao. E’ ovviamente un caso, ma resta un evento particolare”.

La formazione di stasera

“Pioli ha pensato a questa formazione: Sportiello, Kalulu, Gabbia, Tomori, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukweze, Giroud, Pulisic. Fuori Leao, Okafor e Theo. Forse dagli allenamenti avrà visto dei giocatori più in forma. Leao non è al massimo e quindi mette giocatori meno stanchi di testa. Giroud lo mette perché deve arrivare a 50 gol e quando punta ai grandi traguardi ci riesce sempre”.

Sul possibile successore di Pioli

“I tifosi vogliono Conte, ma si può cancellare mille volte il suo nome. Devi depennare anche Farioli, ieri hai depennato Fonseca e lo stesso hai fatto per Lopetegui. Ho scartato Coincecao, ma magari avrò sbagliato io. Tengo sempre viva una piccola speranza Thiago Motta. Oltre quelli non so dove andare”.

Altri tecnici italiani

“Allegri è convinto di avere la fila fuori casa se non dovesse restare alla Juve’. E’ convinto di avere tanto mercato e di non rimanere fermo. Anche se ci saranno degli allenatori forti che il prossimo anno si fermeranno. Al Monza va Nesta e alla Fiorentina va Aquilani. Quindi Palladino e Italiano potrebbero stare fermi”.

