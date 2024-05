Due top club europei iniziano a chiedere informazioni sul terzino sinistro.

Il Milan sulla carta non ha bisogno di realizzare grosse plusvalenze o grosse cessioni ma ciò non vuol dire che si può dare per assodato che restino tutti i big anche nella prossima stagione.

L’esperto

Niccolò Ceccarini su TMW ha fatto il punto della situazione: “Il club rossonero vorrebbe blindarlo ma la storia dell’ultima estate insegna che non si può dare niente per scontato. L’anno scorso il Newcastle offri 80 milioni per Tonali e il club rossonero di fronte ad un’offerta del genere finì per optare per la cessione”.

Theo Hernandez

Cosa può succedere

“Il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain sono interessati a Theo Hernandez e bisognerà capire se saranno così determinati a fare una proposta che possa far vacillare il Milan. Un discorso tutto potenziale ma che non può essere sottovalutato. L’esterno sinistro francese ha un contratto fino al 2026 e in questo senso la società è abbastanza tutelata ma poi sarà importante capire anche la volontà del giocatore. E capire se ci saranno margini anche per un eventuale rinnovo. Lo stesso discorso vale anche per Maignan“.

Le situazioni

I due francesi hanno il contratto il scadenza nel 2026 e la società sta già pianificando i loro rinnovi: quando inizieranno le trattative, si presume già nei prossimi mesi, si capirà quale sarà la loro volontà. I due stanno bene al Milan ma non si può mettere la mano sul fuoco sulla loro volontà di rinnovare: in particolare l’estremo difensore potrebbe voler capire quali sono i progetti futuri del club considerata la sua grande voglia di lottare per grandissimi traguardi.

