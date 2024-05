Il difensore centrale del club granata potrebbe cambiare squadra dopo l’Europeo; al momento su di lui ci sono tre italiane.

Il Milan spenderà gran parte del budget destinato alla campagna acquisti della prossima estate sul nuovo attaccante ma ciò non vieta investimenti anche in altri ruoli. Il centravanti è destinato a diventare il colpo più costoso della storia del club visto che ci si aspetta una spesa che può arrivare anche ai 60 milioni di euro.

Geoffrey Moncada

Ritorno di fiamma

I rossoneri non hanno mai perso di vista Alessandro Buongiorno dopo non essere riusciti a prenderlo a gennaio; su di lui però ora secondo Tuttosport è in vantaggio l’Inter mentre dietro il Milan in seconda posizione, c’è il Napoli. Il Torino se lo terrebbe più che volentieri e, forte della volontà del ragazzo di non voler forzare una cessione, ne fa un prezzo piuttosto alto, superiore ai 40 milioni. La Juventus osserva anche se si pensa che il difensore, molto attaccato ai colori granata, non accetterebbe un’eventuale offerta bianconera.

Le carte del Milan

Rispetto all’Inter Moncada e soci hanno maggiore disponibilità di spesa cash immediata nonostante quanto detto sopra sull’attaccante. I rapporti con l’agente di Buongiorno sono ottimi visto che è lo stesso che cura gli interessi anche di Sportiello, Daniel Maldini e Camarda solo per citarne alcuni. È chiaro che per racimolare una cifra così alta come quella chiesta da Cairo, al Milan servirà la cessione di un difensore: i maggiori indiziati potrebbero essere Tomori per una trentina di milioni o Thiaw per 15-20 milioni, i due hanno mercato nei rispettivi paesi di origine.

L’articolo Derby per Buongiorno: il Milan insiste con un jolly da giocarsi proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG