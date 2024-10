Mike Maignan non starebbe vivendo un momento di particolare felicità per via di una decisione che non condivide. La Serie A si appresta a un weekend di pausa, propedeutico per riprendere fiato e lasciare spazio alle Nazionali. Riflessioni in casa Milan dove l’umore non è certamente tra i migliori e dove occorre ritrovare la condizione fisica e psicologica per riprendere un cammino vincente sia in Italia che in Europa. Riprendere a correre dipenderà molto anche dalla tenuta mentale die singoli, dalle emozioni che riusciranno a produrre e gestire per mettere da parte le delusioni e dare spazio solo alla determinazione di vincere. Milan in difficoltà Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce […]

Leggi l’articolo completo Maignan deluso dalla decisione, in Francia ne sono certi! Ufficialità a ore, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG