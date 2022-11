Mike Maignan non farà parte della rosa della Francia per il Mondiale in Qatar. Il Lille, suo ex club, gli ha mandato un messaggio sui social

Complice l’infortunio che lo sta tenendo fuori da diverse settimane, Mike Maignan non farà parte della rosa della Francia per il prossimo Mondiale in Qatar. Il Lille, suo ex club, scrive così sui social: «Oggi è tutto il popolo di Lille ad essere rattristato nell’apprendere del tuo forfait dalla Coppa del Mondo. Ma l’Aquila Magica tornerà. Nel frattempo, prenditi cura di te stesso e torna più forte.»

Aujourd'hui, c'est tout le peuple lillois qui est attristé d'apprendre ton forfait pour la Coupe du Monde, @mmseize Mais le Magic Eagle reviendra. En attendant, soigne-toi bien et reviens plus fort pic.twitter.com/eMAFCSpea0 — LOSC (@losclive) November 10, 2022

