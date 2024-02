Maignan Milan, Braglia sul rinnovo: «Forse non crede più in questo progetto». Le parole dell’ex portiere sulla situazione contrattuale del francese

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW della situazione rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le parole dell’ex portiere:

PAROLE –«Leggo da più parti varie considerazioni, ma la verità è che non si riconosce più nel progetto del club. Vedo una gran confusione attorno al Milan e un giocatore dello spessore di Maignan non si riconosce più in questo Milan. Non sta rendendo più come prima, questo è vero, ma sfido chiunque a rendere con i problemi di quest’anno anche in campo. Il suo valore non è messo in discussione, anzi, ma ho paura che possa andare via. Ad oggi non vedo un Milan che in futuro possa attrarre giocatori del valore di Maignan».

The post Maignan Milan, Braglia sul rinnovo: «Forse non crede più in questo progetto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG