Maignan Milan, non solo la trattativa in corso per il rinnovo: il club rossonero ha fissato il prezzo del portiere!

Calciomercato.com ha fatto il punto su Mike Maignan, tra i pilastri del Milan di Pioli. Il portiere sta benissimo in rossonero e per questo è già iniziata da qualche settimana la trattativa per il rinnovo del contratto.

La richiesta d’ingaggio del francese è da top player della rosa. Nel frattempo il Bayern Monaco lo segue concretamente, così da spingere il Milan a fissare un prezzo: si parte da 90/100 milioni di euro.

