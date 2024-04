Il Milan sta cercando di rinnovare il contratto di Mike Maignan. Le difficoltà non mancano ma il Club spera nell’intesa.

Blindare Mike Maignan è uno degli imperativi che la società rossonera si è posta per il prossimo futuro. Confermare i migliori della rosa, e a essi aggiungere quel qualcosa che è mancato in questa stagione, è la base per rivendicare con autorevolezza il proprio obiettivo di vincere, nella prossima stagione, lo scudetto della seconda stella. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della trattativa tra il Milan e Maignan che, nelle prossime settimane, potrebbe entrare sempre più nel vivo.

Mike Maignan

Le richieste di Maignan

Il numero uno rossonero ha un contratto che lo vincola al Milan fino al 30 giugno 2026. Nonostante la scadenza sia tra due anni, le grandi manovre per il rinnovo sono giù iniziate e Maignan ha espresso il desiderio di essere equiparato ai migliori della rosa, in termini di stipendio. Al momento il suo stipendio è fermo a 2.8 a stagione, ben distante dai 4 di Theo e dai quasi 7 milioni di Leao, giusto per intenderci.

Il sacrificio del Milan potrebbe non bastare

La dirigenza rossonera, di contro, vorrebbe trattenere il proprio numero, soprattutto dopo la trasferta di Firenze in cui Maignan ha dimostrato, laddove ce ne fosse bisogno, di essere il portiere più forte della Serie A. Il Club sarebbe infatti disposto ad accontentare Maignan, valutando – così come evidenziata da Il Corriere dello Sport – anche l’inserimento di bonus legati al raggiungimento di determinati traguardi. Il “sacrificio” economico a cui è disposto il Milan però potrebbe non bastare, il CorSport infatti evidenzia che qualora dovessero muoversi top club europei, ogni sforzo economico dei rossoneri potrebbe essere vano. Le prossime settimane saranno decisive per capire che direzione avrà il futuro di Mike Maignan.

