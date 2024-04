Il Milan ha blindato il giovane Diego Sia fino al 30 giugno 2028. Insieme a Camarda è uno dei giovani rossoneri più interessanti.

Il Milan ha tutte le intenzioni di trattenere i propri gioielli, anche quelli più giovani. La Primavera di Abate sta deliziando e grazie al lavoro dell’ex terzino rossonero stanno sbocciando tanti giovani talenti. Il più rinomato è senza dubbio Francesco Camarda, ma non è l’unico. Diego Sia è infatti uno di quei giovani su cui maggiormente il Milan intende puntare per il futuro, ciò è stato dimostrato dal rinnovo firmato con il ragazzo classe 2006.

Rinnovo fino a 2028

Il Milan non perde tempo e blinda il giovane Diego Sia. Per lui rinnovo fino a giugno 2028, contratto lungo che testimonia la volontà della società di credere nel giocatore. Il profilo è senza dubbio importante, insieme al già noto Camarda è infatti uno dei cardini della Primavera di Abate che tanto bene sta facendo in Youth League.

Diego Sia, classe 2006, attaccante del #MilanPrimavera, ha rinnovato il contratto che lo lega al Club fino al 2028.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/ganl3NSzNB — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) April 2, 2024

I numeri di Diego Sia

Diego Sia si sta mettendo in mostra grazie alle proprie qualità da finalizzatore. La sua crescita è graduale ma continua. Analizzando le sue statistiche notiamo infatti che quest’anno ha già migliorato il bottino di reti fatto registrare nella passata stagione. Nella scorsa infatti aveva messo a referto 8 reti in 26 partite, quest’anno invece è già a quota 13 in 37. Numeri che gli hanno fatto meritare il rinnovo con il Milan, sempre più attento a valorizzare i proprio giovani dalle belle speranze. Il prossimo, si augura il Club, sarà Francesco Camarda.

