Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha detto la sua sulla finale di Champions League conquistata dall’Inter di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha voluto dire la sua sull’approdo in finale di Champions League da parte dell’Inter.

LE PAROLE –: «Tanta roba per mille motivi. Ieri sera sono arrivato tardi e non ho visto tutta la partita del City contro il Real Madrid, ma c’erano 130 Paesi collegati. La verità è che il fenomeno Champions League non riguarda solo l’Europa, è planetario, e anche sul nostro calcio ci saranno dei riflessi positivi. Anche per la cessione dei diritti tv è una bella pubblicità».

