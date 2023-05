L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha detto la sua sulla posizione dell’allenatore nerazzurro.

Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato dell’operato di Simone Inzaghi; ecco le sue considerazioni. “Siamo in una stagione atipica. Lo scudetto era stato assegnato in pectore al Napoli a dicembre”.

“Lo stesso Inzaghi ha riconosciuto che l’Inter, in campionato, avrebbe dovuto fare un percorso diverso. Penso che il 70% degli allenatori umorali, al suo posto, sarebbe andato fuori di testa. E’ difficile non dare fuori di testa quando ti bombardano così. La sua migliore qualità è stata quella di saper resistere. Umanamente ha avuto una grande forza. Non ha fatto ancora tutto a Milano. Gli manca solamente una cosa, che ha mancato l’anno scorso: lo scudetto”.

L’articolo Pedullà: “La miglior qualità di Inzaghi è stata quella di non andare fuori di testa” proviene da Notizie Inter.

