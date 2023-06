Maldera è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’addio di Maldini al Milan. Ecco le sue parole

Maldera è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’addio di Maldini al Milan. Ecco le sue parole:

«Un po uno choc per il mondo milanista per Maldini rappresenta il milanismo al 100%. Non so come mister Pioli possa gestire la cosa ma bisogna cercare di andare avanti. Dispiace molto ma Paolo saprà rialzarsi da questa situazione atipica e antipatica»

