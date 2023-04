Maldini: «Champions? Non semplice. Ancelotti mi ha chiamato…». L’intervista del dt rossonero su Milan e non solo

Intervistato da Repubblica, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato dei rossoneri: dalla Champions alle possibilità della squadra di Pioli. Ecco le sue parole:

SORTEGGIO CHAMPIONS – «La finale quest’anno è a Istanbul e come sapete Milan e Ancelotti hanno un conto in sospeso con la città. Subito dopo il sorteggio, mi ha chiamato: “Paolo, ci vediamo a Istanbul, sì?”»

LE CHANCE ROSSONERE – «Non sarà semplice, ma ci crediamo considerando la storia che ha questo club, è già successo già altre volte. La Champions può trasformare la stagione, può farla diventare incredibile. Abbiamo questa possibilità e vogliamo sfruttarla»

IL SOGNO – «Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare: è forse il fattore che ci ha fatto vincere molte Champions. Anche nella rosa attuale abbiamo molti sognatori. Ed è positivo che ci siano loro e che ci siano anche quelli più realisti. Mi piace sognare, la mia storia con il Milan è stata un sogno. Senza sognare, probabilmente anche io avrei vinto meno Champions»

IL RAPPORTO CON SHEVA – «Andriy non è solo uno dei migliori compagni di squadra che abbia mai avuto, ma un vero amico per me e per la mia famiglia. A Kiev, una città che amo, ho trascorso momenti importanti con Andriy. Ci sono stato anche per la finale di Champions del 2018 tra Real Madrid e Liverpool»

