Maldini: «Con Pioli ancora a lungo. Rinnovo Leao? Spero prima del Mondiale». Le parole del dirigente del Milan

Paolo Maldini a Sky prima di Milan-Chelsea.

PIOLI – «E’ un protagonista assoluto di questi anni, l’idea è di continuare a lungo. Ci troveremo presto per programmare un futuro che non è assolutamente in discussione».

PARTITA – «Il 3-0 dell’andata fa male, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato la squadra campione del mondo in carica e che ha un potere di spesa enorme rispetto a noi. Poi c’è il campo, questo campo ci dà grande forze, la nostra speranza è che il risultato sia diverso. Noi vogliamo andare agli ottavi, sappiamo che dobbiamo alzare il livello».

ANDATA – «Qualche accorgimento tattico ci sarà. Secondo me è mancato qualcosa all’inizio della partita, potevamo fare più male al Chelsea. E’ stata una lezione, poi è il campo che parlerà».

L’articolo Maldini: «Con Pioli ancora a lungo. Rinnovo Leao? Spero prima del Mondiale» proviene da Calcio News 24.

