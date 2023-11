Maldini e l’importanza dei Derby: «Quando hai una certa età aspetti solo quella partita». Le parole dell’ex capitano

L’ex capitano rossonero Maldini ha parlato al PoretCast dell’importanza del derby contro l’Inter.

DERBY – «Ho iniziato a giocare abbastanza giovane, quando arrivi nello spogliatoio ti rendi conto come stai, se bene o meno, è tutta una questione di tensione. Abbiamo fatto anche dei derby in Champions League, ti ricordi? (ride ndr) In quel caso la tensione era ai massimi livelli. Poi dopo quando hai una certa età aspetti solo quella partita. Quando mi chiedono cosa mi manca rispondo l’ambiente dello spogliatoio e quel misto tra paura ed emozione prima della partita, il contatto e l’adrenalina della gente. 80 mila persone sono tante. Sono quello che ha fatto più derby di tutti».

LEGGI QUI TUTTE LE PAROLE DI MALDINI

The post Maldini e l’importanza dei derby: «Quando hai una certa età aspetti solo quella partita» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG