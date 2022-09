Maldini su Ibrahimovic: «Il suo obiettivo deve essere quello di rientrare da protagonista per la seconda parte della stagione». Le parole del direttore dell’area tecnica

Paolo Maldini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic al Festival dello Sport. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica del Milan:

«Anche lui sa che il recupero è difficile, ma quando io e Ricky siamo andati da lui per la proposta di rinnovo gli abbiamo detto che deve considerare al 100% un calciatore, con l’obiettivo di rientrare da protagonista per la seconda parte della stagione. È partito con questa idea, vuole tornare a stagione. L’anno scorso quando le poche volte non ha avuto male è stato uno Zlatan determinante. Si deve considerare un calciatore al 100%. Per il futuro non si deve preoccupare. Ha un po’ questa ansia del dover smettere, ma è normale. Col tempo capisci che è più una fatica continuare. Cosa fa nel futuro? Lui fa Zlatan».

