Maldini è intervenuto nel corso della trasmissione Muschio Selvaggio. Le parole del dirigente del Milan sul futuro di San Siro

Maldini è intervenuto nel corso della trasmissione Muschio Selvaggio. Le parole del dirigente del Milan.

«Se vogliamo vivere di ricordi restiamo a San Siro. La storia la fanno i giocatori. E’ uno stadio che è cambiato tanto, non è più quello che è stato costruito 80 anni fa. Ma possiamo andare avanti a vivere di ricordi? Oppure costruiamo un nuovo stadio moderno che ci permetta di aumentare i ricavi? La cosa che più mi dà fastidio è che la città di Milano ha capito questa cosa, non è possibile non cogliere un’occasione del genere»

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE

The post Maldini su San Siro: «Questa è la cosa che più mi da fastidio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG