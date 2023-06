Clamoroso Milan: l’incontro tra Maldini e Cardinale di oggi porta ad un incredibile ribaltone societario, le ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sembra che il direttore dell’area tecnica rossonera non ha trovato un punto di incontro e lascerà il club rossonero. La decisione è da ascrivere a un rapporto difficoltoso tra il direttore dell’area sport e la proprietà americana, con diversità di vedute profonda, soprattutto in merito al ruolo di Maldini e al budget da spendere nel prossimo mercato. Da capire la formula per la separazione

