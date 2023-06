Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato al termine della vittoria contro lo United in FA Cup

PAROLE – «Abbiamo disputato una grande stagione: proveremo e ci prepareremo per arrivare ad Istanbul nella migliore condizione possibile per giocare un’altra grande partita. È stata una stagione incredibile e speriamo di poterla rendere ancora migliore. Triplete? Non ne parliamo molto, abbiamo la possibilità di farlo ma vogliamo prima di tutto vincere la Champions League».

