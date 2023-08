Josko Gvardiol pronto a passare al Manchester City: già fissate le visite mediche del centrale croato con il club

Josko Gvardiol è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Manchester City, come riferito da Sky Sports UK.

Il club inglese ha fissato per il fine settimana le visite mediche del difensore croato, che in seguito firmerà e verrà annunciato come calciatore dei Citizens.

