Il centrocampista del Manchester City, Rodri, ha detto la sua in vista del finale di stagione, inclusa la finale di Champions con l’Inter

Intervenuto ai canali ufficiali del Manchester City, Rodri ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del finale di stagione e della Finale di Champions League contro l’Inter.

LE PAROLE –:«È un sogno arrivare in questa situazione. Abbiamo combattuto per nove mesi per arrivare in questo momento. Vogliamo afferrarlo. Vogliamo essere noi stessi, dare tutto. Dobbiamo mantenere la stessa energia, lo stesso umore, la stessa ambizione dei giochi precedenti. Con questo spirito e con l’aiuto delle persone, possiamo raggiungere. La squadra si allena bene e dobbiamo recuperare. È importante riposare perché alcuni giocatori hanno giocato molti minuti in questa stagione, ma allo stesso tempo devi mantenere il livello e non farlo cadere. Stiamo andando alla grande. Dobbiamo sostenere l’energia».

L’articolo Manchester City, Rodri: «Vogliamo essere noi stessi e dare tutto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG