Il Manchester United mette in stand-by il rinnovo David De Gea in attesa di capire cosa ne sarà di Onana

Da 12 anni è il portiere del Manchester United, ma quella appena trascorsa potrebbe essere l’ultima stagione di David De Gea presso i Red Devils. Secondo il quotidiano britannico The Sun la questione è complicata: lo spagnolo aveva espresso l’intenzione di accettare una riduzione di stipendio proposta dal club, ma non è bastato a uscire da quello che in un comunicato ufficiale la stessa società ha definito così: «Il contratto di David De Gea è in scadenza ma i colloqui con lui rimangono aperti».

Nel merito, i Red Devils vorrebbero che ci fosse un congelamento, ovvero che lui non accettasse ancora eventuali offerte da altre squadre, nell’attesa di capire se si riesce a soddisfare il desiderio del tecnico Ten Hag, che caldeggia l’acquisto di Onana. Una situazione oggettivamente imbarazzante per un giocatore che ha fatto la storia dello United.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG