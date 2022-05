L’allenatore dell’Ajax Erik Ten Hag si proietta già alla prossima stagione quando siederà sulla panchina del Manchester United.

Erik Ten Hag è già stato ufficializzato come nuovo tecnico del Manchester United a partire dalla prossima stagione: l’olandese al De Telegraaf ammette di aver ricevuto anche un’altra offerta, ma inizia parlando di Cristiano Ronaldo. “Ho molta voglia di lavorare con lui”.

Champions League

“È un gigante per quello che ha già dimostrato, credo che sia ancora molto ambizioso. Per quanto mi riguarda voglio che resti, è stato molto importante in questa stagione per il Manchester United. C’era la possibilità di lavorare in un club dove sarebbe stato più facile, perché c’era una base migliore ma ho scelto lo United perché è una sfida, sarà necessario affrontare molte cose“.

