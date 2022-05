L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel conferma la sua permanenza a Londra e dà indizi su come si comporterà il club sul mercato.

Thomas Tuchel ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro del Chelsea in conferenza stampa. “Non miglioreremo la squadra, la dovremo ricostruire. È sempre una sfida: siamo pronti anche se non sarà facile per noi, soprattutto rispetto alle altre squadre che si stanno già rinforzando”.

Roman Abramovich

“L’unica cosa che posso promettere, se posso prometterlo (ha commentato ridendo, ndr), è che sarò ancora qui il prossimo anno e che dal giorno-uno daremo tutto, qualsiasi cosa accada, per essere pronti sin dalla prima partita”. In realtà, riferisce Sky Sport UK, il governo inglese non ha ancora emesso un verdetto sulla vendita da parte di Roman Abramovich perché non ha ricevuto le giuste rassicurazioni su dove andrà a finire il ricavato della cessione del club; quindi è ancora tutto bloccato.

