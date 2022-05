Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ci va giù pesante parlando del gioco del Manchester City di Guardiola.

In Premier League la lotta al vertice tra Manchester City e Liverpool è serrata e si deciderà tutto all’ultima giornata; Jordan Henderson a Sky Sports ha criticato il tiki-taka. “Non guardo il Manchester City, alcuni ragazzi lo fanno, ma il modo in cui giocano non è mai bello da guardare. Quindi metto il canale per bambini, è meglio da guardare“.

Josep Guardiola

“Il City non perde mai punti. Gerrard? Speriamo che ci faccia un favore. Potrei chiamarlo! Avevamo già avuto questo problema quando hanno giocato in trasferta contro il Brighton. Possiamo imparare da quell’esperienza e concentrarci su ciò che dobbiamo fare e speriamo che Stevie e l’Aston Villa possano farci un favore”.

