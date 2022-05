Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp festeggia il trionfo in FA Cup vinta dopo i calci di rigore così come la Coppa di Lega qualche mese fa.

Jurgen Klopp commenta la vittoria della FA Cup alla BBC rivelando un retroscena sui rigori. “Alla fine sappiamo che i calci di rigore sono una lotteria per questo lavoriamo insieme all’azienda Neuro11, formata da quattro ragazzi tedeschi. Ci hanno contattato qualche anno fa. Sono neuroscienziati e ci avevano detto che ci avrebbero allenato a essere più performanti sui calci di rigore“.

Jurgen Klopp

“Sembrava interessante e abbiamo accettato. Direi che funziona, quindi questo trofeo è per loro così come era stato per la Coppa di Lega. Non potrei essere più orgoglioso dei miei ragazzi, del percorso che hanno fatto. Siamo dei mostri di mentalità ma abbiamo affrontato dei mostri di mentalità. Anche il Chelsea ha giocato benissimo ma nel calcio alla fine ci deve essere un vincitore. E siamo stati noi“.

