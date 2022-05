Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola non si sbilancia sul suo futuro affermando di voler decidere a giugno 2023.

Le seguenti dichiarazioni di Pep Guardiola a Sky Sport UK danno il via alle voci e alle speculazioni sul suo futuro. “Se rinnoverò il contratto sarà alla fine della prossima stagione. Prima di allora non se ne parla. Devo vedere come noi e la squadra stiamo insieme dopo tanti anni“.

Pallone Champions League

“Potrei dire che mi piacerebbe rimanere qui altri dieci anni ma bisogna prendersi del tempo e quel tempo non puoi prenderlo adesso o durante la prossima stagione“. Nel 2023, appunto, scade il suo attuale contratto; recentemente si era vociferato di una proposta della nazionale brasiliana ma poi non si è saputo più nulla. In ogni caso non è così impossibile che l’ex centrocampista alleni una nazionale in futuro.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG