Il tecnico del Tottenham Antonio Conte dopo il derby vinto contro l’Arsenal si è scagliato contro il collega Arteta.

Tottenham ed Arsenal stanno dando vita ad una lotta serrata per il quarto posto, l’ultimo che regala la qualificazione in Champions League. I Gunners mantengono 1 punto di vantaggio nonostante lo scontro diretto perso ieri 3-0; al termine della gara Arteta si è lamentato per l’espulsione di Holding e Conte ha risposto così.

Harry Kane

“Credo che Arteta dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla propria squadra senza lamentarsi in continuazione. La sua carriera è appena iniziata, deve stare calmo, sentire un allenatore che protesta tante volte durante una partita è fastidioso. Sono sei mesi che non fa che lamentarsi. Arteta si lamenta per il calendario? Loro sono riusciti a far rinviare la partita in modo incredibile. Comunque ormai è il passato“.

