L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp commenta la vittoria dei suoi contro l’Aston Villa ma anche l’acquisto da parte del Manchester City di Erling Haaland.

Jurgen Klopp ha parlato di Erling Haaland al termine del match contro l’Aston Villa di Premier League. “È una vera bestia. Erling è un grande giocatore, ma il Manchester City, per il modo in cui gioca, non è mai stato, nè sarà mai una squadra che vince le partite grazie a un solo calciatore”.

Erling Haaland

“Purtroppo è un ottimo acquisto per i Citizens, Haaland segnerà molti gol mettendola dentro sul secondo palo, poi ha anche altre caratteristiche, in alcune situazioni di gioco è una vera bestia. Vincere in casa dell’Aston Villa non è facile, è una squadra con tanta qualità. Hanno lavorato sodo e ci hanno sempre messo sotto pressione, sono passati subito in vantaggio, ma noi abbiamo risposto immediatamente e non potrei essere più orgoglioso dei I miei giocatori. È stata una prestazione formidabile e siamo a metà maggio”.

