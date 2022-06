Il difensore centrale del Manchester United, Raphael Varane parla ai canali ufficiali della squadra inglese in vista della nuova stagione.

Il centrale difensivo francese Raphael Varane non ha vissuto una grande prima stagione al Manchester United dopo il faraonico trasferimento dal Real Madrid. Il giocatore troverà un nuovo tecnico, l’ex Ajax Ten Hag.

Pallone Champions League

Queste le parole al canale ufficiale della squadra inglese: “Devo lavorare molto duramente in vista della prossima stagione. Ci aspetta un nuovo inizio, siamo tutti entusiasti di tornare a giocare e conoscere il nuovo allenatore. Sono certo che troveremo un’atmosfera assolutamente diversa rispetto al passato. Il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di riscattarci e per riuscirci sarà indispensabile farci trovare pronti sin dalle prime amichevoli. Sarà fondamentale anche per il morale iniziare con il piede giusto.” Vedremo se i Red Devils riusciranno a risollevarsi.

