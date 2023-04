Mancini e Anghelè trascinano la Juve Primavera alla vittoria contro il Cesena: e così arrivano i complimenti di Montero

Mancini e Anghelè, a suon di gol, hanno trascinato la Juve Primavera alla vittoria contro il Cesena, ricevendo poi nel post partita i complimenti del tecnico Paolo Montero.

MANCINI E ANGHELE’ – «Devono crescere, è normale per la loro età. Lorenzo ha 17 anni, Mancini 18. Sono 2004 e 2005. Sono giovani, però sono contento per il lavoro e lo sforzo che stanno facendo. Per come pressano, dopo che pressano loro la palla esce diversamente. Poi stanno facendo gol in quasi tutte le partite e hanno qualità, nel calcio moderno quando fai 3 gol devi vincere. Nella partita scorsa ne abbiamo fatti 3 e abbiamo perso negli ultimi 5 minuti. Non può succedere, per dove siamo, per la responsabilità, per essere consapevoli che se vogliamo lottare per qualcosa di importante non ce lo possiamo permettere».

L’INTERVISTA COMPLETA A PAOLO MONTERO DOPO JUVE-CESENA PRIMAVERA

