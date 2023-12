Inter, Mancini: «Ho scelto il numero 23 in onore di un ex nerazzurro» Le parole del difensore della Roma

In una lunga intervista concessa a Marialuisa Jacobelli su Sportmediaset, il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha rivelato di aver scelto il numero 23, ispirandosi all’ex Inter, Marco Materazzi:

«Ho scelto il numero 23 per due motivi. Il primo è perché il 23 è il giorno in cui mi sono fidanzato e poi sposato con mia moglie, il secondo motivo è legato invece a Marco Materazzi. Ho scelto il 23 in suo onore».

