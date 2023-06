L’Italia sta per scendere in campo contro la Spagna ed il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato anche delle condizioni dei reduci dalla finale di Champions.

Roberto Mancini a Sky Sport ha presentato la sfida con la Spagna di Nations League. “Si tratta della nostra seconda semifinale in Nations League e non era affatto scontato, eravamo in un gruppo difficile e siamo arrivati all’obiettivo con tanti ragazzi nuovi e giovani.”

“Con la Spagna sono sempre partite difficili, hanno giocatori di grande qualità e possono permettersi di cambiare uomini e sistema mantenendo sempre standard alti. A Gianluca penso sempre, in ogni momento. Come stanno i ragazzi dell’Inter? Siamo stati sfortunati con tutte e tre le squadre, nessuna meritava di perdere. I ragazzi dell’Inter stanno abbastanza bene, fisicamente di sicuro ma anche psicologicamente hanno recuperato“.

L’articolo Mancini: “I giocatori dell’Inter stanno bene, hanno recuperato anche psicologicamente” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG