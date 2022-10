Le parole di Roberto Mancini dopo il sorteggio: «Il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici»

Roberto Mancini ha commentato il sorteggio dei gironi di qualificazione al prossimo Europeo. Di seguito le sue parole.

GIRONE – «Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici ma sono tutte da giocare. Con Southgate ci conosciamo bene ma se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui sarà d’accordo».

MACEDONIA DEL NORD – «Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto, come dimostrato a Palermo le partite bisogna giocarle tutte».

L'articolo Mancini: «Inghilterra A noi va bene, forse meno a Southgate» proviene da Calcio News 24.

