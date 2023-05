L’ex tecnico Antonio Manicone ha detto la sua sull’Inter e sull’andamento della squadra trainata da Inzaghi

A TMW Radio, Antonio Manicone parla così dell’Inter e del percorso calcistico che i nerazzurri stanno compiendo sotto la guida di Inzaghi:

INTER- «Dobbiamo vedere la situazione ora. Se Inzaghi arriva tra le prime quattro, in finale di Champions e in finale di Coppa Italia. Dal punto di vista economico va valutato quanti soldi porti e una finale di Champions vale tanto. Incontrare l’Inter di adesso, a cui è difficile fare gol e uno gol te lo fa, è difficile per tutti»

