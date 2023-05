I messaggi sono stati piuttosto chiari: i nerazzurri non devono giocare sul risultato dell’andata. Vedremo se riusciranno a farlo.

L’Inter è arrivata al massimo della forma nel momento clou della stagione: è quanto dicono gli ultimi risultati in tutte le competizioni. I nerazzurri con la vittoria di sabato scorso hanno aggiustato di molto la classifica in ottica piazzamento tra le prime 4 anche se c’è bisogno di non abbassare la guardia nelle prossime gare.

Edin Dzeko

Per quel che riguarda il derby di domani, in vece, secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi chiederà di ripetere gli ottimi inizi delle ultime due partite di Champions, ovvero l’andata col Milan ma anche il ritorno dei quarti col Benfica. Con i lusitani la rete di Barella dopo 14 minuti mise in discesa la qualificazione per via del 2-0 dell’andata, stesso risultato da cui si parte domani: l’obiettivo dunque è segnare il primo goal del match.

