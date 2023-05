Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato del match di ritorno di Champions tra Inter e rossoneri

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato a Milan TV.

PAROLE – «Un gol non basta, spero che Leao possa farci recuperare, è un giocatore importantissimo per il Milan. Bisogna fare anche il terzo ma la cosa più importante è non prendere gol. Farei leva sullo spirito di squadra. Bisogna ricorda però che il Milan la scorsa stagione ha fatto un grandissimo campionato ed è diventato campione d’Italia. Le partite si possono sbagliare ma bisogna entrare con un atteggiamento giusto. Il ritorno è sempre una grande possibilità per rimontare il risultato».

