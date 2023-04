L’ex calciatore dell’Inter Antonio Manicone ha detto la sua sul confronto di domani tra i nerazzurri e il Benfica

Sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Manicone parla così di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League programmato domani alle 21:

INTER-«Inter da dottor Jekyll e Mr. Hyde? Io ci sono passato prima di loro, nell’esperienza del 93’/94′ quando abbiamo vinto la Coppa Uefa e ci siamo salvati alle ultime giornate. È un problema fisico, mentale, perché arrivi alla fine con tutte queste partite e le forze vengono meno. Quando ti trovi in difficoltà poi non è facile reagire. Mi sono piaciute le parole di Inzaghi, trasmettono fiducia e la devono avere anche i giocatori. Capisco bene l’importanza della partita, ma anche quella di gestirla durante il tempo. L’Inter è più forte, secondo me riuscirà a fare bene».

